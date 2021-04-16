Легендарный экономист назвал последствия отзыва лицензий у банков

Хасбулатов уверен, что причиной послужил ввод санкций США Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Отзывы лицензий у банков

Массовый отзыв лицензий у российских банков ударит по экономике страны, потому что оставит бизнес без кредитов. Так считает доктор экономических наук, заведующий кафедрой мировой экономики Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, член-корреспондент Российской академии наук Руслан Хасбулатов.

16 апреля ЦБ отозвал лицензии сразу у трех банков — екатеринбургской кредитной организации «Нейва», московских «Нордеа банка» и «Интерпромбанка». Регулятор объяснил свое решение нарушением законов, регулирующих банковскую деятельность, и требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. «Нейва» занимал 188-е место в российской банковской системе, «Интерпромбанк» и «Нордеа банк» -151 и 141 места соответственно.

«Зачистка банковского сектора идет уже давно, но ничего хорошего российской экономике это не несет. При всем несовершенстве банков они осуществляли кредитную деятельность, которая и без того низкая. Все это отразится на состоянии и структуре и без того нестабильной экономики страны», — пояснил специалист в разговоре с URA.RU.

Кроме того, экономист объяснил массовый отзыв лицензий банков санкциями, введенными Соединенными Штатами Америки в отношении РФ 15 апреля «Причина отзыва лицензий кредитных организаций — введение США санкций в отношении России, ослабление рубля и последующий рост цен на доллар США и евро. Все это — часть общей системы никуда не годной экономической политики правительства России», — резюмировал Руслан Хасбулатов.

Юрист и финансовый аналитик Дмитрий Земеров предупредил, что уход с рынка банка «Нейва» приведет ограничению конкуренции. «Это приведет к переходу клиентов в другие кредитные организации. Сам банк будет проходить через процедуру банкротства, в ходе которой будут осуществляться расчеты с кредиторами. Для предпринимателей — получателей кредитов в банке „Нейва“ — это может повлечь их досрочный возврат», — говорит собеседник агентства.