Валерий Фальков (слева) обсудил с губернаторами развитие НОЦ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поручил губернаторам УрФО помочь в развитии Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров. Фальков встретился с главами регионов на совещании по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня, которое прошло 16 апреля в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

«Много в НОЦ зависит, в первую очередь, от руководителей регионов. Мы видим драйвером развития любого НОЦа главу субъекта Российской Федерации, либо нескольких глав субъектов РФ», — объяснил Фальков. Он отметил, что НОЦ должен быть точкой притяжения молодежи, которая займется наукой.

Министр попросил глав регионов помочь приезжающим мерами поддержки, которые есть в субъектах, и обратился к представителям бизнеса, чтобы те приняли участие в развитии НОЦ. Право создать НОЦ, по его словам, получили регионы, где раньше наука и образование не рассматривались в качестве приоритетов социально-экономического развития.

На совещании, помимо Фалькова, присутствовали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, предприниматели и главы регионов: Вадим Шумков (Курганская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Александр Моор (Тюменская область), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ), Алексей Текслер (Челябинская область).

В 2019 году губернаторы УрФО подписали соглашение о создании Уральского НОЦ. В 2020 году проект победил на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня в Москве.

Встреча с губернаторами прошла 16 апреля в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU