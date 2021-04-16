16 апреля 2021

Федеральный министр поручил уральским губернаторам новые задачи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня пройдет на площадке полпредства (НЕОБРАБОТАННЫЕ). Екатеринбург
Валерий Фальков (слева) обсудил с губернаторами развитие НОЦ Фото:

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поручил губернаторам УрФО помочь в развитии Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров. Фальков встретился с главами регионов на совещании по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня, которое прошло 16 апреля в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

«Много в НОЦ зависит, в первую очередь, от руководителей регионов. Мы видим драйвером развития любого НОЦа главу субъекта Российской Федерации, либо нескольких глав субъектов РФ», — объяснил Фальков. Он отметил, что НОЦ должен быть точкой притяжения молодежи, которая займется наукой.

Министр попросил глав регионов помочь приезжающим мерами поддержки, которые есть в субъектах, и обратился к представителям бизнеса, чтобы те приняли участие в развитии НОЦ. Право создать НОЦ, по его словам, получили регионы, где раньше наука и образование не рассматривались в качестве приоритетов социально-экономического развития.

На совещании, помимо Фалькова, присутствовали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, предприниматели и главы регионов: Вадим Шумков (Курганская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Александр Моор (Тюменская область), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ), Алексей Текслер (Челябинская область).

В 2019 году губернаторы УрФО подписали соглашение о создании Уральского НОЦ. В 2020 году проект победил на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня в Москве.

Совещание с Чернышенко в полпредстве. Екатеринбург
Встреча с губернаторами прошла 16 апреля в Екатеринбурге
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