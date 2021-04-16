16 апреля 2021

Свердловчанин бросил завод и стал моделью Versace. Фото

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Житель Свердловской области сменил работу на заводе на карьеру модели (Архивное фото) Фото:

Житель одного из свердловских поселков Даниил Черепахин ушел с работы на заводе и стал моделью. Теперь молодой человек живет в Москве и снимается для Versace, говорит он в своем первом интервью.

«Как-то раз мы с друзьями гуляли вечером и познакомились с двумя девушками. Одна из них оказалась моделью. И я как-то в шутку спросил: „А я смогу?“ И буквально через месяц она пригласила меня сняться в шоуруме каком-то», — рассказал Черепахин о начале своей модельной карьеры telegram-каналу Life.

После 23-летний Даниил Черепахин какое-то время работал на заводе. Там он начал заниматься спортом, бегать по утрам и немного сбросил вес. После молодым человеком заинтересовалось модельное агентство в Екатеринбурге. А во время пандемии Черепахину предложили работу моделью в Москве. Так он стал участвовать в показах мировых брендов, в том числе Versace, и постоянно зарабатывать на этом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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