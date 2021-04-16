В России введут новые выплаты для стимулирования рождаемости

Власти разрабатывают новые выплаты, чтобы увеличить рождаемость Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российское правительство собирается поднять рождаемость с помощью введения новых выплат. Новые меры стимулирования начнут применять уже в 2022 году, сказано в поручении, составленном по итогам заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Профилактика абортов — это тоже неплохо, но трудно убедить сохранить ребенка женщину, которая, может быть, и не хотела бы делать аборт, но у которой нет средств к существованию», — заявила член совета по вопросам попечительства, проректор ВШЭ Лилия Овчарова в разговоре с «Открытыми медиа». Именно поэтому власти хотят установить повышенный размер для существующих и новых пособий на детей.

В частности, предлагается создать новое понятие «молодая студенческая семья с ребенком», чтобы поддержать таких родителей. Кроме того, власти хотят увеличить пособия для детей из неполных семей и семей, где один из родителей не платит алименты. Наконец, ведется работа над установлением пособия для беременных, чьи доходы ниже прожиточного минимума.

21 марта стало известно, что президент России Владимир Путин собирается анонсировать новые меры для поддержки семей. Позже выяснилось, что для многодетных семей расширят возможности получения компенсации по ипотеке, пишет RT. Также член Совфеда раскрыл, как в России снижают бедность, напоминает телеканал 360.