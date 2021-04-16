16 апреля 2021

Силуанов пообещал снизить дефицит бюджета РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, силуанов антон
В 2021 году дефицит бюджета составит около 2,4% Фото:
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Экономический кризис в России

В 2021 году дефицит бюджета составит около 2,4%. Однако в последующие годы показатель будет снижен. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Основная мера по укреплению финансовой стабильности — это приведение дефицита бюджета к нормальному уровню: по нашим оценкам — порядка 1% ВВП. В этом году мы планируем дефицит чуть больше 2% — порядка 2,4%. В последующие годы мы планируем снижать этот показатель до уровня 1%», — передает словам министра RT.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2021 года и плановый период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь период. Документ предусматривает рост доходов бюджета РФ с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 году и 22,263 триллиона в 2023 году, расходов — с 21,52 триллиона рублей до 21,884 триллиона и 23,671 триллиона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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