СМИ: сколько артисты зарабатывают на прослушиваниях в Apple Music

Apple платит один цент за каждое прослушивание в Apple Music. При этом 52% выручки от подписок идет правообладателям.
«Apple платит один цент (0,77 рублей) за одно прослушивание в Apple Music, а 52% выручки от подписок отдает правообладателям. В свою очередь Spotify в среднем платит от трети до половины центра за прослушивание и отдает правообладателям от 75 до 80% выручки», — передает РБК.
Отмечается, что сначала сервисы переводят деньги правообладателям — лейблам и музыкальным издателям. Только потом часть средств отдают музыкантам в соответствии с контрактом. В июне 2019 года Apple отчиталась о 60 млн подписчиках Apple Music. У Spotify, по информации сервиса, 155 млн платных подписчиков.
Ранее стриминговые сервисы представили списки самых популярных у российских слушателей треков и музыкантов. В чарте Apple Music на первом месте «Комета» (Jony), на втором — «Любимка» (Niletto), на третьем — Blinding Lights (The Weeknd). Практически во всех рэпер Моргенштерн попал в первую десятку. Также в топе находятся Скриптонит, дуэт Artik & Asti, поп-певица Zivert.
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