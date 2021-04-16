16 апреля 2021

В Екатеринбурге прошли обыски по делу о детской порнографии

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск, маски-шоу
Силовики провели обыски в квартирах членов общества Ошо Фото:

Силовики из Центра по противодействию экстремизму провели обыски в квартирах членов общества философа Ошо в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Обыски прошли в квартирах у участников сообщества Ошо в Екатеринбурге», — передает сайт «Фонтанка.ру» со ссылкой на сообщение источника. Отмечается, что оперативники из Центра по противодействию экстремизму также обыскали квартиры членов общества в Москве и Санкт-Петербурге.

Источник рассказал, что причиной этого могло послужить обнаружение фотографий обнаженных детей, опубликованных в социальной сети «ВКонтакте». Выложить снимки могла жительница Санкт-Петербурга, имевшая отношение к сообществу Ошо.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев. Журналисту агентства также не удалось получить комментарий у врио начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Свердловской области Александра Березина. Он не ответил на звонок агентства. Ему было направлено соответствующее обращение. В главном управлении МВД РФ по противодействию экстремизму также не ответили на звонок URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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