В Екатеринбурге прошли обыски по делу о детской порнографии

Силовики провели обыски в квартирах членов общества Ошо Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Силовики из Центра по противодействию экстремизму провели обыски в квартирах членов общества философа Ошо в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Обыски прошли в квартирах у участников сообщества Ошо в Екатеринбурге», — передает сайт «Фонтанка.ру» со ссылкой на сообщение источника. Отмечается, что оперативники из Центра по противодействию экстремизму также обыскали квартиры членов общества в Москве и Санкт-Петербурге.

Источник рассказал, что причиной этого могло послужить обнаружение фотографий обнаженных детей, опубликованных в социальной сети «ВКонтакте». Выложить снимки могла жительница Санкт-Петербурга, имевшая отношение к сообществу Ошо.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев. Журналисту агентства также не удалось получить комментарий у врио начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Свердловской области Александра Березина. Он не ответил на звонок агентства. Ему было направлено соответствующее обращение. В главном управлении МВД РФ по противодействию экстремизму также не ответили на звонок URA.RU.