Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-17» с космонавтами МКС — россиянами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также американским астронавтом Кэтлином Рубинсом, — успешно совершил посадку в степи Казахстана. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«В 07:55:12 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК „Союз МС-17“», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он рассказал, что приземление прошло в штатном режиме.
По информации спасателей, капсула, в которой спускались космонавты, приземлилась вертикально, добавил Рогозин. Он подчеркнул, что члены экипажа чувствуют себя хорошо. Глава «Роскосмоса» поздравил космонавтов с прибытием на Землю.
На официальном сайте «Роскосмоса» появилась информация, что спускаемый аппарат приземлился в степи Казахстана. На борту находились три космонавта с Международной космической станции.
Ранее сообщалось, что первая в 2021 году ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома «Байконур». Всего в текущем году планируется провести 12 пусков.
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