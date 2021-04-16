16 апреля 2021

Трое космонавтов МКС вернулись на Землю. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экзамен у основного экипажа МКС-45/46/ЭП-18. Звездный городок, космонавт, космический корабль, могенсен андреас
Трое космонавтов с МКС приземлились в степи Казахстана Фото:

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-17» с космонавтами МКС — россиянами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также американским астронавтом Кэтлином Рубинсом, — успешно совершил посадку в степи Казахстана. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В 07:55:12 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК „Союз МС-17“», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он рассказал, что приземление прошло в штатном режиме.

По информации спасателей, капсула, в которой спускались космонавты, приземлилась вертикально, добавил Рогозин. Он подчеркнул, что члены экипажа чувствуют себя хорошо. Глава «Роскосмоса» поздравил космонавтов с прибытием на Землю.

На официальном сайте «Роскосмоса» появилась информация, что спускаемый аппарат приземлился в степи Казахстана. На борту находились три космонавта с Международной космической станции.

Ранее сообщалось, что первая в 2021 году ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома «Байконур». Всего в текущем году планируется провести 12 пусков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...