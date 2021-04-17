Пушков объяснил, зачем Байдену личная встреча с Путиным

Сенатор выдвигает три причины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Президент США Джо Байден хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения конфликта на Украине и возвращения к формату G8. Таким мнением поделился председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Первая причина — Украина. И особенно ужесточение тона в ее адрес со стороны Москвы. Байден, вероятно, опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором США не смогут воевать на стороне Украины», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Второй причиной, по его мнению, может быть вовлечение России в диалог о проблемах США. «Байдена тревожат новейшие российские стратегические вооружения, повышающие уязвимость США. Поэтому Байден и просил Путина не „перебарщивать“ с ответными действиями на новые санкции США, чтобы ответ России не перекрыл ему возможность для переговоров», — дополняет он.

Также Байден хочет вернуть Россию в «мировое сообщество», а именно в большую семерку. Однако взамен, по мнению Пушкова, России придется уступить. «Идея возвращения России в G8 в обмен на отказ поддерживать ДНР/ЛНР выдвигалась на Западе уже не раз», — заключает он.

Ранее лидеры США и России провели телефонный разговор. В рамках разговора Байден предложил Путину встретиться в стороннем государстве, пишет «Национальная служба новостей». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия сейчас изучает различные аспекты этой инициативы, передает RT. О возвращении России в «мировое сообщество» за счет этой встречи заявили и в Белом доме, сообщает агентство Nation News.