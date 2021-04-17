США может усилить недавно введенные санкции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация президента США Джо Байдена может усилить введенные недавно санкции и запретить американским компаниям операции с российскими ценными бумагами на вторичном рынке. Это станет причиной падения рубля и роста инфляции, предупредил URA.RU бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

«Администрация Байдена готова усилить ограничения, если Кремль не станет сдерживать процесс по вмешательству в дела США. Возможности президента Байдена включают в себя расширение мер по запрету американским финорганизациям вкладываться в бумаги российских госбанков на вторичный рынок», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Решение Вашингтона может нанести серьезный удар по рублю, заявил Нечаев. «Иностранные организации держат примерно 20% госдолга РФ, из них американская часть — внушительная. Если будет полный запрет на операции с российским госдолгом, это может привести к обвалу фондового рынка. Сбрасывание иностранцами российских ценных бумаг станет фактором серьезного давления на рубль, произойдет девальвация и дополнительный импульс для инфляции. Это станет большой проблемой для Минфина», — сказал Нечаев, отметив, что запрет американским компаниям проводить такие операции может повлечь за собой выход из российского госдолга и других иностранных организаций.

Новые санкции США были введены 15 апреля. Среди мер — высылка 10 российских дипломатов и запрет американским компаниям проводить операции с российским госдолгом на первичном рынке. После введения ограничений курс рубля стал сдавать позиции по отношению к доллару и евро.