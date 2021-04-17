Спортсменка назвала пенсии в РФ «интересными» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гимнастка, экс-депутат Госдумы Светлана Хоркина заявила, что российских пенсий иногда не хватает на еду. При этом выжить помогает доплата за олимпийское «золото».

«Выплата очень помогает, особенно тем олимпийским чемпионам, которые стали для нас героями много лет назад, а сейчас на пенсии. У нас сегодня пенсии очень интересные, порой и на еду не хватает», — цитирует гимнастку «Собеседник».

О нищенских пенсиях в стране неоднократно заявляли экономисты и депутаты Госдумы. Также эксперты недовольны повышением возраста, после которого выплачиваются пенсии по старости. В нижней палате парламента предлагают отменить само понятие «пенсионный возраст».