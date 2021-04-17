17 апреля 2021

Олимпийская чемпионка Хоркина пожаловалась на низкие пенсии в РФ. «Порой на еду не хватает»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Олимпийского Комитета России по принятию решения о допуске олимпийской сборной РФ на 23 Олимпийские игры в Пхенчхане. Москва, хоркина светлана
Спортсменка назвала пенсии в РФ «интересными» Фото:

Гимнастка, экс-депутат Госдумы Светлана Хоркина заявила, что российских пенсий иногда не хватает на еду. При этом выжить помогает доплата за олимпийское «золото».

«Выплата очень помогает, особенно тем олимпийским чемпионам, которые стали для нас героями много лет назад, а сейчас на пенсии. У нас сегодня пенсии очень интересные, порой и на еду не хватает», — цитирует гимнастку «Собеседник».

О нищенских пенсиях в стране неоднократно заявляли экономисты и депутаты Госдумы. Также эксперты недовольны повышением возраста, после которого выплачиваются пенсии по старости. В нижней палате парламента предлагают отменить само понятие «пенсионный возраст».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...