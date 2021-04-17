Экономист назвал сроки укрепления рубля

Курс рубля может стать более стабильным к осени этого года, если против России не будут введены жесткие экономические санкции. Об этом заявил экономист «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
«При спокойном внешнем фоне, вероятно, сильный рубль можно будет встретить осенью 2021 года», — цитирует агентство «Прайм» Зельцера. Он отметил, что сейчас рубль демонстрирует нестабильность, к тому же возможные санкции со стороны США могут существенно поменять экономическую ситуацию в России, и прогноз по курсу руубля не сбудется.
Экономист уверен, что валюта будет укрепляться, когда власти России научатся приспосабливаться к угрозам экономического давления Запада. Курс рубля напрямую зависит от геополитической ситуации в мире, объяснил эксперт
В связи с этим Зельцер отметил, что точными могут быть только краткосрочные прогнозы по курсу рубля. Он считает, что цена 70 рублей за доллар является нормальной.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев предсказал обвал рубля из-за санкций США. Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман выразил мнение, что курс рубля в ближайшее время будет нестабильным, передает RT. Экономисты уверены, что российская валюта может подешеветь из-за санкций США, сообщает телеканал 360. Однако председатель правления «Сбербанка» Герман Греф считает, что ограничения Запада не скажутся на российской экономике, передает «Ридус».
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