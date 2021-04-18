Пользователи социальных сетей посмеялись над решением полиции Чехии объявить в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ России Александра Петрова и Руслана Боширова. Соответствующие реакции они разместили в своих twitter-аккаунтах.
Ранее сообщалось, что полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова. До этого их обвиняли в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сейчас власти Чехии считают, что они организовали взрыв в селе Врбетице, где детонировали десятки тонн боеприпасов. Пользователи соцсетей решили, что эта версия неправдоподобна.
Некоторые в шутку удивляются, как Боширов и Петров успевают совершать такое количество преступлений.
Другие увидели в этой истории идею для рекламного ролика.
Некоторые пользователи сравнили историю Боширова и Петрова с сюжетом мультика «Болек и Лелек».
Другие пошутили, что свои преступные «таланты» Боширов и Петров получили, участвуя в телешоу «Очумелые ручки».
Пользователи Twitter допустили, что подозреваемые во взрыве могли убить и танцовщицу Айседору Дункан, которая погибла из-за попадания обмотанного вокруг шеи шарфа в спицы колес автомобиля.
Некоторые довели историю Боширова и Петрова до абсурда.
Петров и Боширов подозревались в отравлении Скрипалей, находившихся в Великобритании в 2018 году, сообщает
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