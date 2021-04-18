Пользователи Twitter посмеялись над розыском Александра Петрова и Руслана Боширова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи социальных сетей посмеялись над решением полиции Чехии объявить в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ России Александра Петрова и Руслана Боширова. Соответствующие реакции они разместили в своих twitter-аккаунтах.

Ранее сообщалось, что полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова. До этого их обвиняли в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сейчас власти Чехии считают, что они организовали взрыв в селе Врбетице, где детонировали десятки тонн боеприпасов. Пользователи соцсетей решили, что эта версия неправдоподобна.

Некоторые в шутку удивляются, как Боширов и Петров успевают совершать такое количество преступлений.

Фото: Twitter

Другие увидели в этой истории идею для рекламного ролика.

Фото: Twitter

Некоторые пользователи сравнили историю Боширова и Петрова с сюжетом мультика «Болек и Лелек».

Фото: Twitter

Другие пошутили, что свои преступные «таланты» Боширов и Петров получили, участвуя в телешоу «Очумелые ручки».

Фото: Twitter

Пользователи Twitter допустили, что подозреваемые во взрыве могли убить и танцовщицу Айседору Дункан, которая погибла из-за попадания обмотанного вокруг шеи шарфа в спицы колес автомобиля.

Фото: Twitter

Некоторые довели историю Боширова и Петрова до абсурда.

Фото: Twitter

Петров и Боширов подозревались в отравлении Скрипалей, находившихся в Великобритании в 2018 году, сообщает РАПСИ . Власти США были уверены, что Боширов и Петров оказались в Великобритании по приказу Кремля, передают «Невские новости».