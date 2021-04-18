Банки готовы ограничить онлайн-операции россиян по счетам

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Евгений Гладилин отметил, что клиенты банков могут создать ограничения по своим банковским картам Фото:

Банки должны позволять клиентам ограничивать возможность проведения онлайн-операций по банковской карте. Об этом рассказал руководитель направления департамента розничного бизнеса «Новикомбанка» Евгений Гладилин.

«У клиента могут быть различные причины для того, чтобы ограничить дистанционный доступ к своим счетам, и банк должен предоставить ему такую возможность», — цитирует РИА «Новости» Гладилина. Он подчеркнул, что это может помочь защитить средства россиян.

Отмечается, что такие функции уже введены в банках «Русский стандарт» и «Совкомбанк». Их клиенты могу выставлять лимит, больше которого невозможно потратить. Эта функция может работать от суток до месяца.

Ранее глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов рассказал о преимуществах электронного рубля. Эксперты утверждают, что такой формат валюты более безопасен, чем банковская карта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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