В Совфеде предложили ввести санкции против Чехии

Сергей Цеков предлагает ответить на действия Чехии жесткими санкциями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия должна ответить Чехии на высылку российских дипломатов серьезными санкциями, которые окажутся чувствительными для ее экономики и социальной сферы. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

«Я полагаю, Чехия должна получить отпор в виде очень серьезных для ее экономики, социальной сферы санкций. Какими будут ответные меры, определит правительство», — цитирует сенатора РИА «Новости». Сенатор также предложил ответить по персональному составу чешского посольства в России.

Ранее власти Чехии заявили, что подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Они решили выслать из страны 18 российских дипломатов, которые якобы могут быть причастны ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Также полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ, предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова. До этого их обвиняли в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В октябре 2014 года на складе в Врбетице взорвались десятки тонн боеприпасов. По информации чешских журналистов, тогда в эпицентре взрыва оказались противопехотные снаряды, ракеты дальнего и среднего действия.