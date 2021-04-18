Мишустин выделил обещанные деньги на Универсиаду в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт летней Универсиады-2023. Екатеринбург, логотип, екатеринбург , универсиада, универсиада2023, официальный сайт
В Свердловскую область из федерального бюджета направят свыше 9,6 млрд рублей Фото:
новость из сюжета
Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Свыше 9,6 млрд рублей направят в Свердловскую область из федерального бюджета. Деньги пойдут на строительство объектов XXXII Всемирной летней универсиады, которая должна пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете на 2021—2023 годы. Из них более 8,5 млрд рублей пойдет на строительство Дворца водных видов спорта, остальные — на строительство Центра художественной и эстетической гимнастики», — сообщает сайт правительства РФ.

Вопрос о распределении средств был рассмотрен и одобрен 15 апреля на заседании кабмина. Мишустин отметил, что для проведения Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге нужно будет построить, реконструировать и отремонтировать свыше 40 спортивных объектов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...