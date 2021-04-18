Мишустин выделил обещанные деньги на Универсиаду в Екатеринбурге

В Свердловскую область из федерального бюджета направят свыше 9,6 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Свыше 9,6 млрд рублей направят в Свердловскую область из федерального бюджета. Деньги пойдут на строительство объектов XXXII Всемирной летней универсиады, которая должна пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете на 2021—2023 годы. Из них более 8,5 млрд рублей пойдет на строительство Дворца водных видов спорта, остальные — на строительство Центра художественной и эстетической гимнастики», — сообщает сайт правительства РФ.

Вопрос о распределении средств был рассмотрен и одобрен 15 апреля на заседании кабмина. Мишустин отметил, что для проведения Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге нужно будет построить, реконструировать и отремонтировать свыше 40 спортивных объектов.