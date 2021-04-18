Познер заявил, что Пушкин — нерусский писатель

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«Форум креативного бизнеса». Пленарное заседание. Москва, познер владимир
По мнению журналиста, он слишком радостный для русской культуры Фото:

Журналист Владимир Познер считает поэта Александра Пушкина не русским писателем. По его мнению, его произведения не схожи с другими авторами.

«Хочу сказать одну вещь, понимая, что наверняка не всем она понравится. Я считаю, что Пушкин — нерусский писатель. Для меня нерусскость Пушкина — именно в радостном свете, который излучает его мастерство, в позитиве каком-то, который русскому автору — северному, мрачному — не очень присущ. В нем есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя», — написал журналист на своем сайте.

Однако Познер отмечает, что любит произведения Пушкина, особенно «Повести Белкина». «Меня иногда спрашивают, у кого я хотел бы взять интервью, если бы можно было выбирать не только среди живущих. Пушкин, конечно, будет в числе первых. Наверняка разговор шел бы трудно — он был, конечно, человеком сложным, порой очень злым. Но, с другой стороны, я уверен, что это был бы такой искрометный разговор!» — добавил он.

Ранее журналист также рассказал о том, что у россиян есть комплекс неполноценности, заключающийся в особом отношении к иностранцам и уверенности в превосходстве граждан РФ. Этот комплекс влечет за собой национализм и шовинизм. Он рассказал, что россияне, уверенные в собственном превосходстве, пытаются избегать русских, когда прилетают в другие страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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