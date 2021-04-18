Александр Лукашенко объявит о директиве собственной безопасности, так как боится расправы, считает политолог Дмитрий Болкунец Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко намеревается объявить о директиве о безопасности себя и своей семьи. Для этого Лукашенко придумал историю с покушением на него и его детей. Об этом URA.RU заявил политолог Дмитрий Болкунец, недавно перебравшийся в Польшу из-за угрозы жизни со стороны белорусских силовиков.

Днем ранее Лукашенко заявил, что в ближайшее время объявит о принятом глобальном решении. Политик заявил, что это станет ключевым объявлением за четверть века его правления.

«Готова директива о безопасности президента и его семьи. Лукашенко понимает, что после ухода с поста президента ему никто не обеспечит безопасность. Он видел, как кончил его приятель [ливийский революционер Муаммар] Каддафи и другие диктаторы. Для этого была запущена утка о каком-то покушении на главу государства и задержании политологов в Москве», — рассказал URA.RU Болкунец.

КГБ Беларуси специально устроил провокацию для задержанных Юрия Зенковича и Александра Федуты, отметил политолог. «Захват произошел в Москве, чтобы привязать РФ к всемирному заговору, в который верит Лукашенко. А ФСБ, вероятно, просто подыгрывала», — добавил Болкунец. Политолог поделился, что сам был вынужден покинуть Москву, так как за ним, по его словам, охотился КГБ.

Покушение на Лукашенко могло быть реальным, и грядущее объявление может стать его следствием, считает политолог Владимир Брутер. «Если доказательства подлинные и покушение планировалось, то грядущее объявление может быть связано с угрозой первому лицу. Лукашенко нужно принимать решения о своем будущем», — сказал URA.RU Брутер.

Ранее Лукашенко заявил, что на него и его детей якобы готовилось покушение. Лукашенко уверял, что группа лиц, якобы работающих на западные спецслужбы, планировала приехать в Минск и покуситься на жизнь белорусского лидера.