КГБ Белоруссии: захваченный в Москве политолог работал на США. Реакция Вашингтона

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Разное. Москва, беларусь, флаг, флаг белоруссии, Белоруссия
КГБ Белоруссии обвинил Юрия Зенковича в работе на спецслужбы США Фото:

Задержанный в Москве Юрий Зенкович, которого обвиняют в покушении на действующего главу Белоруссии Александра Лукашенко, связан со спецслужбами США и занимался вербовкой белорусских военных. Об этом сообщил глава отдела следственного управления КГБ Константин Бычек. Госдепартамент отрицает причастность США к ситуации и называет такие сообщения ложью.

«Зенкович осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих ВС РБ и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти», — заявил Бычек в эфире белорусского телеканала «Беларусь 1». Он также уверяет, что мужчина и задержанный вместе с ним Александр Федута сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Власти США, в свою очередь, утверждают, что не имеют отношения к ситуации. «Любое предположение, что правительство США стояло или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», — сказал ТАСС представитель Госдепартамента США.

Зенкович и Федута были задержаны КГБ Беларуси в Москве несколько дней назад. Их обвинили в подготовке покушения на Лукашенко. Позднее политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с URA.RU выразил уверенность, что предполагаемое покушение было выдумано властями страны как повод для предоставления Лукашенко большей защиты в будущем.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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