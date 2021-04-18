ФСБ показала полное видео переговоров по госперевороту в Беларуси

Федеральная служба безопасности обнародовала видео переговоров и задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты. Их подозревают в подготовке военного переворота в Белоруссии и в покушении на президента республики Александра Лукашенко.
На кадрах видно, как Зенкович и Федута обсуждают детали планируемого государственного переворота. «Задача номер один — устранить самого главного. Задача номер два — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию и телевидение, и зачитать обращение», — говорит Зенкович.
Юрист Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии, и политолог Александр Федута были задержаны КГБ Беларуси в Москве несколько дней назад. Их обвинили в подготовке покушения на Лукашенко и попытке госпереворота. По словам главы отдела следственного управления КГБ Константина Бычека, Зенкович связан со спецслужбами США и занимался вербовкой белорусских военных. Позднее политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с URA.RU выразил уверенность, что предполагаемое покушение было выдумано властями страны как повод для предоставления Лукашенко большей защиты в будущем.
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