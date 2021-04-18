Финансист спрогнозировал рост доллара до 125 рублей

США намерены добиться того, чтобы доллар стоил 125 рублей. Об этом заявил финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.
«Сначала сделать доллар по 87 рублей, потом по 95, а там уже 125 и дальше», — заявил Демура в беседе с «Вечерней Москвой». По его словам, действия американских властей наглядно подтверждают давно намеченные в Вашингтоне задачи.
Экономист не уточнил, в какие сроки США хотят реализовать свой план по подрыву рубля. При этом он добавил, что существует риск возникновения «очень быстрой инфляции».
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев предсказал обвал рубля из-за санкций США. Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман выразил мнение, что курс рубля в ближайшее время будет нестабильным, передает RT. Экономисты уверены, что российская валюта может подешеветь из-за санкций США, сообщает телеканал 360. Однако председатель правления «Сбербанка» Герман Греф считает, что ограничения Запада не скажутся на российской экономике, передает «Ридус».
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