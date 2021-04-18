Производители сообщили о снижении цен на курицу

Оптовые цены на курицу в РФ начали падать Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Отпускные цены производителей на мясо курицы в России начали снижаться. Об этом рассказал глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

«С начала 2021 года отпускная стоимость продукции у производителей росла, но в начале марта ситуация изменилась», — сообщил «Известиям» гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Он отметил, что спрос на продукцию в торговых сетях стал снижаться во время Великого поста.

В Минсельхозе подтвердили, что в середине апреля отпускные цены производителей тушки курицы начали падать, однако на рознице это пока не отразилось. По данным Росстата на 12 апреля, цена на мясо курицы, наоборот, выросла на 14,6% с начала года и составила 165,7 рублей за 1 кг. Однако, в ведомстве отмечают, что рост цен действительно замедлился.

Ранее заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что в России растут в цене курица и яйца. Одна из причин этого — прибыль производителей уходит в минус, так что сдерживать цены дальше они не могут. Также стало известно, что из-за прекращения поставок из Нидерландов инкубационных яиц (ограничение было введено после эпидемии птичьего гриппа), из которых выращивают птицу на продажу, в России наблюдается дефицит мяса куриц.