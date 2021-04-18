Самый богатый депутат ЯНАО за два года утроил доходы

Депутат Василий Степанов задекларировал 121,6 млн рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым депутатом законодательного собрания ЯНАО стал сторонник партии «Единая Россия» Василий Степанов, официально заработавший в 2020 году более 121,6 млн рублей, следует из размещенных на сайте регионального парламента сведений о доходах, расходах и имуществе народных избранников. С 2018 года доходы Степанова выросли в 2,7 раза.

«Степанов В.В. Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Декларированный годовой доход 121 621 864,13 рублей», — говорится в опубликованном документе. В собственности депутата, являющегося гендиректором ЗАО «Тернефтегаз», два легковых автомобиля — BMW и Mercedes.

Примечательно, что по итогам 2018 года Степанов заработал всего 45 млн рублей, что не позволило ему даже выйти в ТОП-5 депутатов заксобрания по доходам. На тот момент в собственности депутата была лишь одна машина — Mercedes.

Депутат Степанов имеет в собственности земельный участок площадью 1000 кв. м, а также жилой дом площадью 178,8 кв. м. Кроме того он, его супруга и двое несовершеннолетних детей владеют долями в квартире 86,9 кв. м.

Высокие доходы по итогам 2020 года задекларировали также гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк (86,9 млн рублей) и гендиректор ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно (83,2 млн рублей). За ними следует руководитель фракции партии «Единая Россия» Виктор Казарин (68,4 млн рублей).

Ранее URA.RU рассказывало о том, что единственный депутат Госдумы от ЯНАО Владимир Пушкарев заработал за год 5,6 млн рублей. У сенаторов Елены Зленко и Григория Ледкова доходы составили, соответственно, 6,3 и 5,9 миллионов.