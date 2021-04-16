Сенатор от ЯНАО потеряла в доходах в 2020 году

Сенатор Елена Зленко заработала в 2020 году 6,3 млн рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Член Совета Федерации от ЯНАО Елена Зленко заработала за 2020 год 6,32 млн рублей. Декларация сенатора опубликована на официальном сайте верхней палаты российского парламента. В 2019 году Зленко задекларировала доход в 6,86 млн рублей.

Зленко также принадлежат земли площадью 2301 квадратный метр для садоводства, дом на 252 «квадрата», доля в двух квартирах и два гаража. В пользовании у сенатора находятся еще три квартиры. Автопарк Зленко состоит из двух Mitsubishi Pajero.

Второй ямальский сенатор Григорий Ледков, получивший кресло в СФ в сентябре 2020 года, отчитался о годовом доходе в в 5,895 млн рублей. Член Совета Федерации также владеет жилым домом в 279 квадратных метров и долями в двух квартирах (74 и 62 кв. м.). Ездит сенатор на ВАЗ-212140 и Toyota Land Cruiser. Кроме того, член СФ владеет снегоходом Expedition Ski-Doo TUV V-1300.