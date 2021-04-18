Курганским перевозчикам станет сложнее повышать стоимость проезда

Перевозчикам придется предупреждать мэрию Кургана за месяц до повышения стоимости проезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Курганских перевозчиков обяжут предупреждать мэрию о повышении стоимости проезда в автобусах за месяц до планируемого роста. Такой проект решения Курганской городской думы опубликован на сайте муниципалитета.

«Внести изменения в подпункт 1.5 пункта 1 статьи 7 приложения к решению Курганской городской думы от 22 июня 2016 г. № 136 <…>, заменив слова „не позднее чем за десять дней“ словами „не позднее чем за тридцать дней“», — говорится в проекте документа. В указанном подпункте в действующей редакции решения думы указано, что перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, должны информировать мэрию об изменении тарифов не позднее, чем за 10 дней до дня начала перевозок с применением измененных тарифов.

Если городская дума одобрит такие изменения, они вступят в силу со дня их официального опубликования. В пресс-службе администрации Кургана пообещали прокомментировать проект решения позже.

В марте курганские перевозчики рассказывали URA.RU, что вынуждены повышать тариф на проезд в автобусах, чтобы избежать убытков и сохранить количество техники на маршрутах. После этого они заявили, что администрация Кургана заставляет убирать с маршрутов 20% автобусов. В мэрии ответили, что такое предложение поступило от самих перевозчиков. В результате с улиц Кургана убирают около 80 автобусов, а городские власти рассматривают возможность вернуть регулируемый тариф на автобусы, который действовал в городе до 2016 года.