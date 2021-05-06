Дмитрий Артюхов обновил минимум своей губернаторской зарплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Правительство ЯНАО отчиталось о доходах за 2020 год. Согласно данным деклараций, почти все чиновники во главе с губернатором Дмитрием Артюховым ушли в минус, по сравнению с прошлым отчетом. Декларации опубликованы на сайте правительства региона.

У главы региона, согласно представленным документам, доходы упали с 30 млн рублей до 22,8 млн рублей. «Прошлый год был кризисным, нужны были средства на возросшие социальные выплаты населению, — рассказали источники URA.RU близкие к окружным органам власти. «Артюхов уже заявлял, что зарплаты чиновников будут сокращать, сегодня этому получено наглядное подтверждение»

Зарплата Артюхова в 2020 году стала самой низкой начиная с момента его вступления на пост главы региона (30 млн рублей в 2020 году, 64 млн рублей в 2019 году). В зарплате потеряли вице-губернатор Ирина Соколова (25,3 млн), замгубернатора по соцполитике Татьяна Бучкова (15,8 млн), зам по вопросам безопасности Алексей Бессонов (18,1 млн) и замгубернатора, директор департамента госжилнадзора Сергей Карасев (почти 17 млн рублей). Самый маленький доход — у недавно назначенного руководителя аппарата губернатора Ирины Новоселовой — чиновница заработала всего 8,5 млн рублей.

Всего двое членов окружного кабмина показали небольшой рост доходов. Первый замгубернатора Александр Калинин, отвечающий за экономику региона, вписал в декларацию на 1,5 миллиона больше, чем в прошлом году (20,2 млн руб.). Ожидаемая прибавка к зарплате случилась у бывшего главы Муравленко Александра Подороги, назначенного на пост замгубернатора в сентябре 2020 года — главный по транспорту и строительству задекларировал 18 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как обстоят финансовые дела у депутатов заксобрания ЯНАО. До этого о своих доходах за 2020 год отчитались депутаты Госдумы РФ и сенаторы.