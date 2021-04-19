В Эстонии задумались о предоставлении Навальному убежища

Эстония рассмотрит вопрос предоставления блогеру Алексею Навальному политического убежища. Об этом заявила глава МИД Эва-Мария Лийметс.
«Я считаю, что Эстония серьезно подумает об этом. Но именно Алексей Навальный решает, в какую страну он хочет обратиться, если Россия его отпустит», — пояснила она порталу эстонского телерадиовещания ERR. Она также отметила, что было бы очень приятно, если бы Россия предложила ему такую возможность.
Блогеру Алексею Навальному вынесли приговор в феврале 2021 года за несоблюдение требования отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Теперь он находится в покровской ИК и жалуется на проблемы со здоровьем. Во ФСИН заверили, что Навальный получает в колонии необходимое лечение, а члены ОНК попросили о дополнительном медобследовании блогера, напоминает
Подписывайтесь на URA.RU в