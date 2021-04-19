Магнитные бури воздействуют на центральную нервную и кровеносную системы человека. Об этом URA.RU рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории «Рентгеновская астрономия Солнца» Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев.
«Основное влияние магнитных бурь — на технику, включенную в розетку. Происходят скачки электроэнергии. С человеком все сложнее: его нельзя измерить различными приборами, чтобы оценить воздействие. Однако есть метеочувствительные люди, которые утверждают, что на них действует возмущенная магнитосфера Земли. Медицинские исследования показывают два пути влияния переменного магнитного поля: на центральную нервную систему и на характеристики плазмы крови. Однако если организм здоров, никакого влияния он не получит. Если уже есть проблемы, то фактор бурь добавит неприятностей», — пояснил ученый свою точку зрения.
Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что в болезнях человека виноваты не столько магнитные бури, сколько нездоровый образ жизни. Об этом специалист сообщил URA.RU.
«Связывать влияние магнитных бурь с самочувствием человека могут лишь физики и биофизики. Но хороший врач никогда не скажет пациенту, что виновата погода, его возраст и тем более магнитные бури — это непрофессионально. Люди списывают нежелание заниматься своим здоровьем на бога, паразитов или на магнитное возмущение. Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз, виновато все что угодно, кроме себя самого. Как бытовая версия и оправдание плохого самочувствия в результате нездорового образа жизни вариант бурь подходит», — рассказал врач.
Ближайшая магнитная буря ожидается 13 и 14 мая. По прогнозам Сергея Богачева, она будет слабой и никак не повлияет на здоровье людей.
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