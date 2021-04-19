В кабмине объяснили рост цен на жилье в России

За год цены на квартиры в России выросли на 26%. Подорожание жилья происходит из-за увеличения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы, пояснили в кабмине РФ.
«Влияние на рост цен оказывает комплекс факторов, среди которых увеличение стоимости строительных материалов, нехватка рабочей силы, льготная ипотека, пандемия и переход на проектное финансирование» — объяснил «Известиям» представитель вице-премьера Марата Хуснуллина. При этом уточняется, что рост стоимости квартир в России замедлились.
По данным совместного исследования «Авито Недвижимости» и аналитического портала «Пульс продаж новостроек», в январе—марте первичное жилье подорожало на 8% в сравнении с предыдущим кварталом. Аналогичный показатель за октябрь—декабрь 2020-го составлял 10%. В годовом же выражении квартиры сейчас стали дороже на 26%.
Ранее президент России Владимир Путин возмутился ростом цен на жилье в регионах и поручил проверить их. Позже в Минстрое рассказали, как можно удержать стоимость недвижимости на прежнем уровне. При этом учатники рынка недвижимости предупредили, что снижение ипотечных ставок со стороны банков в скором времени приведет к резкому увеличению цен на недвижимость. Квартиры подорожают всего через несколько недель, уверена заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
Подписывайтесь на URA.RU в