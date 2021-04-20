Гальцев рассказал Урганту, почему не стал космонавтом

Юрий Гальцев рассказал, как поступал в авиационное училище Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Актер, телеведущий и артист клоунады Юрий Гальцев заявил, что не стал космонавтом, поскольку его признали негодным. Об этом артист рассказал в эфире передачи «Вечерний Ургант».

По словам Гальцева, медики зафиксировали у него неправильное строение ротовой полости. «Я сдал. Проходили же по здоровью. И вдруг приходит доктор, бабушка. Она что-то меряла, какую-то штучку мне засунула (в рот — прим. ред.). «Ой, родной, ты там, на верхотуре, задохнешь», — спародировал Гальцев ситуацию при приеме на учебу.

Артист объяснил своему коллеге Ивану Урганту, что именно из-за этого вердикта врача его признали непригодным. Поэтому телеведущий так и не попал в авиационное училище. Гальцев уверен, что если бы тогда «смог отучиться на летчика, сейчас был бы как минимум губернатором».

12 апреля, в день космонавтики юмористу исполнилось 60 лет, пишет агентство Nation news. До этого артист уже высказывал свои амбиции стать губернатором, такой исход ждал бы его если бы он остался в Кургане. Ранее Юрий Гальцев сильно облысел. Фото с ним выложила в соцсети его коллега, юмористка Елена Воробей, пишут «Дни.ру».