Каждый третий россиянин готов стать вегетарианцем

Большинству россиян перейти на вегетарианство мешает любовь к мясу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По результатам исследований каждый третий россиянин рассматривает для себя возможность отказа от мяса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ритейлера «Самокат» и ГК «Эфко».

«36% — рассматривают переход на веганство или вегетарианство», — рассказали эксперты «Самоката» и «Эфко» РИА «Новостям». Однако 52% от всех опрошенных россиян отказаться от мяса не позволяет сильная любовь к нему.

В то же время, каждый четвертый (26%) респондент заявил, что вегетарианство стало популярнее в его окружении. Среди тех опрошенных, которые уже перешли на вегетарианство, большинство (51%) сделали это менее года назад. Многие из них (44%) уверены, что это полезно для здоровья.

При этом 87% вегетарианцев и веганов уважают право выбора своих знакомых-мясоедов и не собираются приобщать друзей к новому типу питания. Тем не менее, 31% из них хотят приучить к вегетарианству своих детей. Всего в исследовании поучаствовали 3,35 тысячи человек.

Ранее врач-диетолог объяснила, почему вегетарианство вредно для россиян, пишет «Национальная служба новостей». Медики также считают, что отсутствие мяса в рационе повышает риски заражения коронавирусом. При этом, в Норвегии солдат частично переводят на вегетарианскую диету, пишет RT.