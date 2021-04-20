В Москве присяжные озвучили вердикт по делу челябинской ОПГ

Процесс по делу «Турбазовских» шел более пяти лет Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Присяжные Московского областного суда признали виновными в убийствах, покушении, рэкете и разбое, восьми членов организованной преступной группировки «Турбазовские», начинавшей свою преступную деятельность на территории Челябинской области в Миассе. Согласно базе данных суда, приговор будет вынесен 11 мая.

Как пишет «Коммерсант», присяжные почти две недели обсуждая ответы на поставленные перед ними 248 вопросов, а после этого еще три дня оглашали вердикт. Изначально на скамье подсудимых было 10 человек, но одного из них, Дмитрия Минтюкляева, освободили от наказания за сроком давности. Бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский, который по версии следствия был одним из главарей ОПГ, умер в СИЗО, не дождавшись суда.

Судебный процесс шел более пяти лет, дело возвращали в прокуратуру, состав присяжных два раза менялся. Среди тех, кого признали виновным — житель Миасса Ралиф Фаизов, задержанный еще в ноябре 2012 года. Тогда же задержали и Сергея Чащина, который в июле 2014 был приговорен к 13 годам «строгого режима» и скоро может выйти по УДО.

Ардабьевский был задержан в сентябре 2013 года, после того как на него дал показания Чащин. Своей вины Ардабьевский так и не признал. Как установил суд, именно он дал указания убить в Миассе своих конкурентов по бизнес Андрея Падучина и Павла Сидорова.

ОПГ «Турбазовские» была основана в начале девяностых ныне покойным, Олегом Георгицей. Участники собирались на миасской турбазе «Кедр». Позже к ОПГ присоединились члены подмосковной банды «Пушкинские». На счету ОПГ целый ряд заказных убийств, совершенных в Челябинской и Курганской областях, в Сочи, в Москве и Подмосковье, а также в других регионах России.