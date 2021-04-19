Из-за коммунальщиков в ЯНАО жилой дом затопило нечистотами

Прокуратура провела проверку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Двор жилого дома в Салехарде по улице Чапаева, 8а затопило нечистотами по вине ООО «Единая городская управляющая компания». Она некачественно выполняла обслуживание дома. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«На отдельных участках трубопровода системы водоотведения имелись повреждения изоляционного материала, которые привели к подтоплению канализационными водами придомовой территории жилого сооружения», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. Кроме того, испарения нечистот попадали в дом.

После вмешательства прокуратуры повреждение устранили. Виновный за нарушение привлечен к дисциплинарной ответственности. Получить оперативный комментарий в самой организации не удалось. Номер, указанный на их официальном сайте, оказался недоступен.

Это уже не первый раз, когда по вине ООО «Единая городская управляющая компания» жители вынуждены дышать канализационными стоками и ходить по ним во дворе. А у салихардцев, живущих в общежитии по улице Броднева, 40 и получающих услуги этой организации, стены и пол покрылись льдом.