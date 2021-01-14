В Салехарде вокруг жилого дома образовался каток из канализационных стоков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде вокруг жилого дома по улице Геологов 5а образовался каток из канализационных стоков, местами толщина льда до полуметра. О проблеме рассказывают местные жители в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, управляющая компания бездействует.

«Администрация Салехарда, обратите на нас внимание! Дом по улице Геологов 5а тонет в канализации. Бездействием управляющая компания заморозила септик, все стоки идут под дом. Толщина дурнопахнущего льда местами полметра. Мы с ужасом ждём предстоящих морозов», — на правах анонимности пишет местный житель в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

Под постом одни неравнодушные предлагают обратиться к главе города через его Instagram, другие считают это бесполезной идеей. «Это еще цветочки, придет весна красна, вот тогда все затанцуют», — пишет Вера Брежнева.

Обслуживанием дома занимается Единая городская управляющая компания, на которую жители Салехарда уже устали жаловаться. На этой неделе URA.RU писало о том, что стены и пол общей уборной в общежитии покрылись льдом из-за замерзшей канализации. Тогда агентству удалось дозвониться по телефону, указанному на сайте до управляющей компании и получить комментарий. Сейчас же номер телефона изменен, и он недоступен, а по предыдущему трубку никто не берет.

В администрации Салехарда о проблеме знают: «Сегодня, специалисты дирекции городского хозяйства вместе с представителем управляющей организации выехали по указанному адресу. В результате обследования система канализации дома находится в рабочем состоянии. Управляющая компания уведомлена о необходимости устранить последствий разлива канализации», — прокомментировали в пресс-службе.