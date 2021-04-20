Депутат-блогер Бондаренко назвал главную ошибку штаба Навального

У организаторов незаконных акций не получится собрать большое количество протестующих, уверен Николай Бондаренко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Соратникам осужденного Алексея Навального не хватит времени собрать большое количество людей на несанкционированные акции протеста, тем более что не все оппозиционно настроенные люди его поддерживают. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил депутат областной Саратовской думы, видеоблогер (1,4 млн подписчиков на YouTube) Николай Бондаренко.

«Я убежден, что, конечно же, этого не достаточно, что протестные акции должны готовиться более основательно. В противном случае, если эти протестные акции соберут небольшое количество граждан, то это, напротив, дискредитирует протест, люди еще раз убедятся, что это не абсолютное большинство граждан, а какое-то небольшое количество людей», — высказался депутат.

По словам депутата, соратники Навального ошиблись, объявив о незаконной акции в поддержку осужденного. «Мы же понимаем, что среди оппозиционно настроенных граждан в нашей стране не все являются сторонниками Алексея Навального», — отметил Бондаренко.

Несанкционированные акции в должны пройти 21 апреля. Глава штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко уже отказался организовывать ее в своем городе, сославшись на семейные причины. Сам Бондаренко принимал участие в незаконных митингах 23 и 31 января, за что был оштрафован на 20 тысяч рублей.