Депутат-блогер Бондаренко назвал главную ошибку штаба Навального

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Несогласованная акция протеста после объявления приговора оппозиционеру-блогеру. Москва, полиция, росгвардия, протест, молодежь, омон, несогласованная акция
У организаторов незаконных акций не получится собрать большое количество протестующих, уверен Николай Бондаренко Фото:
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Митинги Навального

Соратникам осужденного Алексея Навального не хватит времени собрать большое количество людей на несанкционированные акции протеста, тем более что не все оппозиционно настроенные люди его поддерживают. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил депутат областной Саратовской думы, видеоблогер (1,4 млн подписчиков на YouTube) Николай Бондаренко.

«Я убежден, что, конечно же, этого не достаточно, что протестные акции должны готовиться более основательно. В противном случае, если эти протестные акции соберут небольшое количество граждан, то это, напротив, дискредитирует протест, люди еще раз убедятся, что это не абсолютное большинство граждан, а какое-то небольшое количество людей», — высказался депутат.

По словам депутата, соратники Навального ошиблись, объявив о незаконной акции в поддержку осужденного. «Мы же понимаем, что среди оппозиционно настроенных граждан в нашей стране не все являются сторонниками Алексея Навального», — отметил Бондаренко.

Несанкционированные акции в должны пройти 21 апреля. Глава штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко уже отказался организовывать ее в своем городе, сославшись на семейные причины. Сам Бондаренко принимал участие в незаконных митингах 23 и 31 января, за что был оштрафован на 20 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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