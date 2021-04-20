О преступлении было заявлено в 2012 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Генеральный директор французской компании «Ив Роше» Бруно Лепру в декабре 2012 года обратился в Следственный Комитет РФ. В своем заявлении он указал на преступление, в котором впоследствии обвинили Олега и Алексея Навальных. Cкрин документа опубликован в telegram-канале «Опер пишет».

«Документ был подан на имя председателя СК Александра Бастрыкина 4 декабря 2012 года. В нем говорится, что в 2008 году злоумышленники убедили сотрудников „Ив Роше Восток“ заключить договор на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание с ООО „Главное подписное агентство“. В результате компания была вынуждена пользоваться услугами перевозчика без возможности выбора другого контрагента и согласования иных цен», — приводит информацию деловое издание «Взгляд». Сообщается также, что в связи с этим компании с 2008 года по 2012 годы мог быть причинен ущерб в крупном размере.

«Документ доказывает, что именно „Ив Роше“ стал инициатором разбирательства с Навальными, а не власть, не госструктуры и не госкомпании», — говорится в telegram-канале «Опер пишет». Таким образом, Олег и Алексей Навальные, пользуясь служебным положением, нанесли французской компании ущерб.

Фото: telegram-канал «Опер пишет»

Ранее по этому делу суд приговорил блогера Алексея Навального к 2,8 годам заключения. Уголовное дело против него и его брата было возбуждено в 2014 году. На данный момент, блогер находится в покровской ИК почти три месяца. В Совете Европы потребовали освободить Навального, а в Эстонии задумались о предоставлении политического убежища осужденному.