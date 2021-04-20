Михалкова рассказала о реакции бабушки на ню-съемку для Maxim

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Юлия Михалкова. Екатеринбург, михалкова юлия, портрет
Юлия Михалкова до сих пор благодарна бабушке за поддержку Фото:

Актриса Юлия Михалкова, в 2013 году снявшаяся в эротической фотосессии для журнала Maxim, больше всего боялась реакции своей бабушки. Однако женщина лишь похвалила внучку — и это до сих пор защищает Михалкову от критиков. Об этом сама экс-участница шоу «Уральские пельмени» рассказала в Instagram.

«Помню, когда вышел номер, я пришла домой — меня встречает бабушка, держит в руках свернутый в трубочку журнал. Я смотрю на нее, вся съежилась, думаю, ну, сейчас мне дадут… „Какая ты у меня красивая, Юленька!“ — сказала бабушка. И эта ее оценка до сих пор перевешивает тонны критики, которая перестает для меня играть хоть сколько-нибудь значимую роль», — призналась Михалкова.

Артистка также отметила, что, если бы опять оказалась в 2013 году, когда проходила фотосессия для Maxim, она однозначно согласилась сняться бы снова: «Сегодня на подобное предложение я на сто процентов отвечу „нет“. Всему свое время».

Ранее Михалкова заявила о планах снять фильм о Крайнем Севере. Юмористка, по ее собственным словам, в течение трех месяцев сама писала сценарий для картины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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