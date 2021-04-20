Татьяна Навка впервые показала свое шоу в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге состоялся первый показ ледового мюзикла «Руслан и Людмила» с участием олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Зрителями шоу стали медики и волонтеры, которые борются с пандемией коронавируса. Фигуристка, организовавшая шоу при поддержке Фонда святой Екатерины, назвала это огромной честью для себя.

«Мы безумно счастливы, что у нас есть возможность сделать прекрасный подарок. Для нас это огромная честь. Зрители были очень довольны и чувствовали любовь, надеюсь, что кто-то плакал», — поделилась эмоциями Навка во время общения с журналистами.

При этом она добавила, что КРК «Уралец», где сыграли мюзикл, не оправдал ее ожиданий: «К сожалению, этот дворец спорта не позволяет нам показать [шоу] в полном объеме, как мы его привозим в большие города. Здесь немножко нам не позволяет высота, потому что в шоу я еще летаю под куполом». По словам Навки, когда в Екатеринбурге будет достроен новый ледовый дворец УГМК, ее команда приедет с новым выступлением.

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев заметил, что зрители получили от шоу массу впечатлений. «Пандемия идет на спад, наши медики стали чуть более свободными в своем времени. У учредителей Фонда святой Екатерины появилась такая идея — подарить яркую незабываемую эмоцию», — сказал он журналистам.

Фонд святой Екатерины с апреля 2020 года реализует масштабную гуманитарную программу по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области. За это время учредители фонда — гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский — выделили на нее более 1,5 млрд рублей.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU