Лисовский объяснил рост цен на яйца в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость яиц в Кургане, резко подорожавших перед Пасхой, не вернется на прежний уровень. Таким мнением с URA.RU поделился бывший сенатор от Курганской области Сергей Лисовский, который в Совете Федерации входил в комитет по аграрно-продовольственной политике.

Яйца подорожали не только в Курганской области, но и по всей стране, заявил Лисовский. «Цены вряд ли вернутся на прежний уровень. Может и будут колебания, но незначительные. Это не злая воля и алчность производителей яйца. Все фабрики по товарному яйцу работали в убыток. У них стоял выбор либо банкротиться, либо повышать цену. Цену поднять не могли. Работали в убыток и каждый ждал, когда умрет сосед, чтобы предложение сократилось. Это произошло. В прошлом и позапрошлом году много фабрик было выставлено на продажу. Часть никто не купил, они закрылись», — пояснил бывший сенатор.

Снижение конкуренции, по мнению Лисовского, позволило производителям повысить стоимость, чтобы компенсировать убытки прошлых лет. Кроме того, из-за птичьего гриппа в Европе России сложно закупить яйца родителей бройлеров и яйца несушек. «Цена на яйцо несушек выросла почти в 2 раза [с 0,19 евро-центов до 0,36 евро-центов (29,52 р.)]. Плюс за последний год курс рубля упал на 20%», — отметил Лисовский.

В России в последнее время также подорожали корма. На 25% выросла стоимость зерна и соевого шпрота. В общем объеме корма птицы составляют по 30-35%. Для восстановления прежних объемов производства товарного яйца, считает Лисовский, понадобится год-полтора.

Ранее URA.RU писало, что в магазинах Кургана подскочила цена на яйца. Десяток яиц в курганских магазинах стал стоить около 100 рублей. До этого цена была на 30 рублей меньше.