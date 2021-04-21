Куратор выборов на Урале выдвинулся в Госдуму. Инсайд URA.RU подтвердился

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XXXI конференция Свердловского регионального отделения всероссийской политической партии Единая Россия. Екатеринбург, квитка иван, портрет
Иван Квитка будет курировать выборы в «тюменской матрешке» и Курганской области Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Руководитель Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» и депутат Госдумы Иван Квитка намерен осенью 2021 года войти в новый созыв федерального парламента. Парламентарий подал документы на участие в предварительном внутрипартийном голосовании ЕР, сообщили URA.RU в оргкомитете праймериз.

«Квитка Иван Иванович подал документы на участие в предварительном голосовании в Госдуму по Заводоуковскому одномандатному избирательному округу», — рассказали в оргкомитете. Помимо предвыборной борьбы депутат также будет курировать выборы в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и Курганской области.

Ранее URA.RU со ссылкой на источник писало, что вторым одномандатником-единороссом от Тюменской области станет действующий депутат Госдумы Николай Брыкин. Он пока не заявился на участие в праймериз, в тюменском реготделении ЕР агентству не подтвердили, но и не опровергли информацию о его выдвижении.

Праймериз ЕР пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Выборы в Госдуму намечены на 19 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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