Иван Квитка будет курировать выборы в «тюменской матрешке» и Курганской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Руководитель Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» и депутат Госдумы Иван Квитка намерен осенью 2021 года войти в новый созыв федерального парламента. Парламентарий подал документы на участие в предварительном внутрипартийном голосовании ЕР, сообщили URA.RU в оргкомитете праймериз.

«Квитка Иван Иванович подал документы на участие в предварительном голосовании в Госдуму по Заводоуковскому одномандатному избирательному округу», — рассказали в оргкомитете. Помимо предвыборной борьбы депутат также будет курировать выборы в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и Курганской области.

Ранее URA.RU со ссылкой на источник писало, что вторым одномандатником-единороссом от Тюменской области станет действующий депутат Госдумы Николай Брыкин. Он пока не заявился на участие в праймериз, в тюменском реготделении ЕР агентству не подтвердили, но и не опровергли информацию о его выдвижении.

Праймериз ЕР пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Выборы в Госдуму намечены на 19 сентября.