Путин одобрил Мишустину проект всей его жизни

Владимир Путин полностью доверяет Михаилу Мишустину, говорят политологи Фото: kremlin.ru

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Финальная редакция общенационального плана восстановления экономики — аппаратный триумф премьер-министра РФ Михаила Мишустина. URA.RU изучило новый нацплан, который, как считается, одобрил президент Владимир Путин. Документ стал стратегией Мишустина по достижению своей главной идеи — цифровизации управления в России. Акцент на «цифре» может неочевидно сказаться и на чиновниках, и на простых россиянах, предупреждают наблюдатели.

Обновленный нацплан правительство РФ одобрило в конце сентября, но в открытый доступ документ попал только 8 октября — через telegram-канал «Майский указ». Первую версию, которую Минэкономразвития РФ подготовило в мае, президент РФ Владимир Путин отправил на доработку. С новой редакцией Путин ознакомился еще до ее принятия кабмином, рассказывал в начале сентября вице-премьер Юрий Трутнев: «Будем считать, что нацплан одобрен и реализуется».

Михаил Мишустин не раз подчеркивал, что развитие России зависит от цифровизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В итоговом 139-страничном плане, с которым ознакомилось URA.RU, прописано примерно 500 мер. Документ стал больше на 5 страниц, в нем незначительно (в пределах 0,5-1%) изменились ключевые экономические показатели, на которые страна должна выйти при его реализации. Но появилось гораздо больше мер по цифровизации госаппарата — если в первой редакции их было около 50, то теперь — около 70. Другие сферы затронуты меньше — к примеру, на строительство, следующее по количеству мер за цифровизацией, направлено около 50 действий. Акцент в нацплане сделан на формировании «социального казначейства» (единой платформы для получения пособий) и внедрении цифровых технологий в экономике — то есть речь идет об электронном взаимодействии ведомств, бизнеса и граждан друг с другом.

Согласно бюджету на ближайшие три года, траты на развитие цифровизации уже заложены — расходы на федеральный проект «Информационная безопасность» вырастут в восемь раз (с одного миллиарда рублей до восьми каждый год). Почти половина бюджета заложена на внедрение новых методов криптографии.

ФНС за пять лет цифровизации стала собирать больше налогов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Цифровизация — один из главных приоритетов правительства Мишустина, заявлял премьер в январе на встрече с парламентскими партиями. Об этом же глава кабмина неоднократно говорил во время своих рабочих поездок. По пути развития цифровизации шла возглавляемая им ранее Федеральная налоговая служба, которая была признана одним из самых эффективных ведомств. Из-за массового сбора всех данных уходить от уплаты налогов стало сложнее, и, по информации ФНС, за последние пять лет при росте экономики всего на 3,2% их поступления выросли в 1,4 раза.

Усиленный акцент на цифровизацию в нацплане по восстановлению экономики — знак, что Путин помогает Мишустину развивать страну в направлении, которое тот выработал еще в ФНС, уверен директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников: «Мишустин пользуется полным доверием президента».

Сосредоточение внимания на цифровизации — одновременно и позитивный, и негативный знак для граждан, обращает внимание эксперт Института современного развития Никита Масленников. «Получение многих госуслуг станет прозрачнее, быстрее и проще. Но есть опасность, что мы идем к цифровому концлагерю, при котором на граждан собирают абсолютно все данные, как это сейчас происходит в ФНС», — предупредил собеседник URA.RU.

«Для чиновников цифровизация — головная боль: не получится скрыть свою неэффективность. К тому же работа госорганов при таком процессе будет требовать значительно меньше затрат, значит, аппарат чиновников будут ждать сокращения», — объяснил Солонников.

«Меры прописаны, риски определены. Но пока неясно, как правительство подойдет к цифровизации — конкретных шагов в нацплане нет», — заключил экономист Масленников. Как сообщало URA.RU ранее, общенациональный план восстановления экономики действительно содержит размытые формулировки и больше не требует строгой отчетности, что дает кабмину возможность лавировать при его исполнении.

URA.RU направило запрос в правительство РФ. Ответ на момент публикации не поступил.