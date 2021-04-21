В МИД РФ ответили на идею обсудить Донбасс в ООН

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День Государственного флага. Москва, мид россии, триколор, шествие, флаг россии
Россия пока не планирует созывать СБ ООН по Донбассу Фото:
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Война на Украине

Россия пока не планирует созывать заседание Совета безопасности ООН по проблеме Донбасса. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

«Таких планов нет. В дальнейшем будем руководствоваться развитием ситуации на «земле», — сказал Ильичев РИА «Новости». Дипломат также призвал Украину «воздержаться от действий, способных привести к дальнейшей дестабилизации обстановки».

Россия выступает за мирное разрешение конфликта в Донбассе, заверил Ильичев. Решать проблему, по словам дипломата, нужно с помощью минских соглашений.

Ранее власти Украины предложили непризнанной ДНР провести обмен военнопленными накануне праздника Пасхи. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отметила, что операция может пройти в формате «всех на всех».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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