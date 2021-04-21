В МИД РФ ответили на идею обсудить Донбасс в ООН

Россия пока не планирует созывать заседание Совета безопасности ООН по проблеме Донбасса. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
«Таких планов нет. В дальнейшем будем руководствоваться развитием ситуации на «земле», — сказал Ильичев РИА «Новости». Дипломат также призвал Украину «воздержаться от действий, способных привести к дальнейшей дестабилизации обстановки».
Россия выступает за мирное разрешение конфликта в Донбассе, заверил Ильичев. Решать проблему, по словам дипломата, нужно с помощью минских соглашений.
Ранее власти Украины предложили непризнанной ДНР провести обмен военнопленными накануне праздника Пасхи. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отметила, что операция может пройти в формате «всех на всех».
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