В МИД РФ ответили на идею обсудить Донбасс в ООН

Россия пока не планирует созывать СБ ООН по Донбассу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия пока не планирует созывать заседание Совета безопасности ООН по проблеме Донбасса. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

«Таких планов нет. В дальнейшем будем руководствоваться развитием ситуации на «земле», — сказал Ильичев РИА «Новости». Дипломат также призвал Украину «воздержаться от действий, способных привести к дальнейшей дестабилизации обстановки».

Россия выступает за мирное разрешение конфликта в Донбассе, заверил Ильичев. Решать проблему, по словам дипломата, нужно с помощью минских соглашений.

Ранее власти Украины предложили непризнанной ДНР провести обмен военнопленными накануне праздника Пасхи. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отметила, что операция может пройти в формате «всех на всех».