Климатолог предупредил о начале малого ледникового периода

Планету Земля ждет малый ледниковый период Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Планета Земля сейчас находится на этапе начала ледникового периода и не ждет глобального потепления. Об этом URA.RU заявил геофизик, метеоролог, климатолог, доктор физико-математических наук Российского государственного гидрометеорологического университета Сергей Смышляев.

Ранее главный научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский заявил, что глобальное потепление вернет Землю к показателям, которые были 35 миллионов лет назад. Рост температуры, по его мнению, происходит из-за парниковых газов, пишет « Федеральное агентство новостей ». Однако ученый уточняет, что тогда на Земле вся система была иной, была другая растительность и расположение материков, сообщает телеканал 360. Отличался химический состав атмосферы, уровень океана был другим, не было такого количества ледников, передает Life .

«Есть много циклов, с периодами в миллионы или сотни тысяч лет. Все говорят о глобальном потеплении, а если говорить о длительных циклах, мы находимся в стадии вхождения в малый ледниковый период», — считает Смышляев.

Однако, по мнению кандидата физико-математических наук, ведущего специалиста лаборатории физики климата и окружающей среды Константина Грибанова, на Земле не будет похолодания из-за парниковых газов, которые способствуют глобальному потеплению. «Согласно этим циклам, если бы нас на Земле не было, промышленно-развитых, мы бы начинали двигаться в начальный этап глобального похолодания. Но люди подправили эту ситуацию тем, что усилили парниковый эффект, который не даст этому произойти. Поэтому происходит такое разногласие», — поясняет URA.RU Грибанов.