Климатолог предупредил о начале малого ледникового периода

Планета Земля сейчас находится на этапе начала ледникового периода и не ждет глобального потепления. Об этом URA.RU заявил геофизик, метеоролог, климатолог, доктор физико-математических наук Российского государственного гидрометеорологического университета Сергей Смышляев.
Ранее главный научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский заявил, что глобальное потепление вернет Землю к показателям, которые были 35 миллионов лет назад. Рост температуры, по его мнению, происходит из-за парниковых газов, пишет «
«Есть много циклов, с периодами в миллионы или сотни тысяч лет. Все говорят о глобальном потеплении, а если говорить о длительных циклах, мы находимся в стадии вхождения в малый ледниковый период», — считает Смышляев.
Однако, по мнению кандидата физико-математических наук, ведущего специалиста лаборатории физики климата и окружающей среды Константина Грибанова, на Земле не будет похолодания из-за парниковых газов, которые способствуют глобальному потеплению. «Согласно этим циклам, если бы нас на Земле не было, промышленно-развитых, мы бы начинали двигаться в начальный этап глобального похолодания. Но люди подправили эту ситуацию тем, что усилили парниковый эффект, который не даст этому произойти. Поэтому происходит такое разногласие», — поясняет URA.RU Грибанов.
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