Путин призвал расширить программу диспансеризации россиян

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Путин попросил Минздрав РФ заняться вопросом диспансеризации россиян Фото:

Программу диспансеризации россиян нужно расширить с 1 июля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«Прошу правительство и Минздрав расширить программы диспансеризации россиян», — заявил Путин во время выступления, которое транслирует телеканал «Россия 24». Он предложил запустить эту программу с 1 июля.

Путин рассказал, что эта программа должна быть запущена для людей разных возрастов. Глава РФ уверен, что для увеличения средней продолжительности жизни россиян нужно обеспечить максимальный охват диспансеризации.

Путин обратился с посланием Федеральному собранию 21 апреля. URA.RU ведет прямую трансляцию послания. Ожидается, что глава РФ укажет ориентиры развития России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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