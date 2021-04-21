Путин призвал расширить программу диспансеризации россиян

Программу диспансеризации россиян нужно расширить с 1 июля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
«Прошу правительство и Минздрав расширить программы диспансеризации россиян», — заявил Путин во время выступления, которое транслирует телеканал «Россия 24». Он предложил запустить эту программу с 1 июля.
Путин рассказал, что эта программа должна быть запущена для людей разных возрастов. Глава РФ уверен, что для увеличения средней продолжительности жизни россиян нужно обеспечить максимальный охват диспансеризации.
Путин обратился с посланием Федеральному собранию 21 апреля. URA.RU ведет прямую трансляцию послания. Ожидается, что глава РФ укажет ориентиры развития России.
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