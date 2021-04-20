В штабе оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге проходят обыски, сообщает telegram-канал штаба. Оперативные мероприятия, по словам сторонников Навального, проводят сотрудники полиции. Как рассказал URA.RU руководитель штаба Алексей Гресько, по предварительным данным, они могли изъять технику, находившуюся в помещении.
«Об обысках нам сообщили арендодатели. Сотрудники полиции предъявили постановление, вскрыли дверь, забрали какую-то технику — принтеры, проекторы… Точно не знаю. Самого постановления и протоколов [обыска] мы, естественно, не видели», — рассказал он. Ранее URA.RU сообщало, что 21 апреля обыски проходят также в квартире Гресько. По его словам, он пока не может связаться с супругой и адвокатами, находящимися на месте.
В ГУ МВД РФ по Свердловской области от комментариев по теме пока воздерживаются.
Несколько дней назад на 21 апреля были анонсированы новые акции протеста в защиту Навального, объявившего голодовку в ИК-2 с требованием допустить к нему независимых врачей. В Екатеринбурге сторонники Навального призвали выйти в центр города (в это время он будет перекрыт из-за репетиции Парада Победы). МВД, в свою очередь, предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях.
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