Несколько дней назад штаб Навального в Екатеринбурге сообщил, что временно приостанавливает работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В штабе оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге проходят обыски, сообщает telegram-канал штаба. Оперативные мероприятия, по словам сторонников Навального, проводят сотрудники полиции. Как рассказал URA.RU руководитель штаба Алексей Гресько, по предварительным данным, они могли изъять технику, находившуюся в помещении.

«Об обысках нам сообщили арендодатели. Сотрудники полиции предъявили постановление, вскрыли дверь, забрали какую-то технику — принтеры, проекторы… Точно не знаю. Самого постановления и протоколов [обыска] мы, естественно, не видели», — рассказал он. Ранее URA.RU сообщало, что 21 апреля обыски проходят также в квартире Гресько. По его словам, он пока не может связаться с супругой и адвокатами, находящимися на месте.

В ГУ МВД РФ по Свердловской области от комментариев по теме пока воздерживаются.

Несколько дней назад на 21 апреля были анонсированы новые акции протеста в защиту Навального, объявившего голодовку в ИК-2 с требованием допустить к нему независимых врачей. В Екатеринбурге сторонники Навального призвали выйти в центр города (в это время он будет перекрыт из-за репетиции Парада Победы). МВД, в свою очередь, предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Силовики пришли в штаб в первой половине дня Фото: скриншот видео, опубликованного штабом Алексея Навального в Екатеринбурге