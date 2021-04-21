Путин предложил ввести доплату в 5 тысяч для преподавателей

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин предложил направить 10 млрд рублей в педагогические вузы Фото:

Кураторы учебных групп и колледжей должны получить по 5 тысяч рублей в текущем году. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному посланию.

«Предлагаю ввести доплату 5 тысяч рублей для кураторов учебных групп и колледжей», — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он предложил поддержать педагогические вузы в РФ. Глава государства считает, что на такую поддержку нужно направить 10 млрд рублей за два года.

URA.RU ведет прямую трансляцию послания Путина. Ранее первый зампредседателя Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев предложил снизить зарплаты бюджетников в РФ на 30—40%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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