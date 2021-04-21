Путин призвал ввести наказание за вред природе

Собственники и импортеры продукции в РФ должны нести финансовую ответственность за причинение вреда природе. Они должны отвечать за утилизацию отходов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
«Подход простой: получил прибыль за счет эксплуатации природы — убери за собой», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что ответственность производителей за утилизацию отходов должна ужесточиться уже в 2021 году.
Также Путин выразил уверенность, что импортеры должны также отвечать за качество утилизации. Глава РФ уверен, что к 2024 году выбросы вредных веществ в России должны быть снижены на 20%.
Путин обратился с посланием Федеральному собранию 21 апреля. URA.RU ведет онлайн-трансляцию речи президента РФ.
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