Путин назвал способ сделать жилье для молодых семей доступным

Президент России Владимир Путин рассказал о планах строить порядка 120 млн квадратных метров в год, чтобы обеспечить молодые семьи жильем. Об этом он сообщил в ходе послания Федеральному собранию.
«Чем больше будем строить, тем больше будет возможностей у молодых семей. Необходимо вводить порядка 120 миллионов квадратных метров в год», — рассказал он.
Также в ходе своего послания президент предложил выплачивать беременным, которые встали на учет в ранние сроки, по 6 350 рублей. Выплата будет назначаться беременным, чьи доходы признаны низкими.
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