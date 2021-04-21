Путин назвал способ сделать жилье для молодых семей доступным

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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Москва, путин владимир
Президент России считает необходимым строить 120 млн квадратных метров жилья в год Фото:

Президент России Владимир Путин рассказал о планах строить порядка 120 млн квадратных метров в год, чтобы обеспечить молодые семьи жильем. Об этом он сообщил в ходе послания Федеральному собранию.

«Чем больше будем строить, тем больше будет возможностей у молодых семей. Необходимо вводить порядка 120 миллионов квадратных метров в год», — рассказал он.

Также в ходе своего послания президент предложил выплачивать беременным, которые встали на учет в ранние сроки, по 6 350 рублей. Выплата будет назначаться беременным, чьи доходы признаны низкими.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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