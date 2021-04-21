Президент анонсировал новую меру поддержки для беременных

Президент России Владимир Путин анонсировал новый способ поддержки россиян. В своем послании Федеральному собранию он сообщил о выплатах для беременных.
«Женщинам, вставшим на медучет на ранних сроках беременности, — ежемесячная выплата в 6350 рублей в среднем по стране», — рассказал он. Выплата будет назначаться беременным, чьи доходы признаны низкими. Она составит половину прожиточного минимум, то есть порядка 6 тысяч 350 рублей в зависимости от региона.
Повышение пособий для беременных в том числе связано с тем, что из-за ковида рождаемость в стране упала до уровня 2015 года. Мера должна поспособствовать снижению количества абортов. Сейчас их около 400 тысяч в год.
Послание Путина Федеральному собранию проходит в московском Центральном выставочном зале «Манеж», URA.RU ведет прямую трансляцию. Депутат Госдумы Олег Шеин сообщил URA.RU, что президент России Владимир Путин собирается анонсировать новые меры для поддержки семей, которые будут способствовать повышению рождаемости. Позднее на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере обсудили такие меры, как повышенный размер выплат на детей, увеличение пособия для детей из неполных семей и установление пособия для беременных.
Стоит отметить, что в России круглосуточно и без выходных с 2022 года заработает социальное казначейство, призванное сделать получение пособий максимально удобным для россиян. Система в перспективе усовершенствуется и будет сама предлагать оформление льгот, если посчитает, что у семьи есть основания для них. Это поможет россиянам получить все положенные им выплаты, даже если они не достаточно хорошо ориентируются в законах.
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