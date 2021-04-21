Газ в дома россиян будут проводить бесплатно

Подвод газа к земельным участкам россиян должен стать бесплатным. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
«За подводку газа к границам земельного участка люди платить не должны», — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он предложил продлить программу газификации населенных пунктов РФ.
Путин поручил отработать детали предоставления газификации россиянам. Глава РФ подчеркнул, что правительство РФ должно отработать детали такой программы. Путин уверен, что данная мера должна поспособствовать росту уровня жизни россиян.
Послание Путина идет 21 апреля. URA.RU ведет трансляцию речи президента РФ.
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